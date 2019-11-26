Из-за допинга российских спортсменов могут лишить международных соревнований

В сообщении на сайте WADA говорится, что комитет также рекомендует запретить российским спортивным чиновникам посещать крупные турниры и чемпионаты мира в течение четырех лет. Также России могут запретить принимать спортивные мероприятия, а Москве могут отказать в праве претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года.

Об этом сообщил The New York Times . Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), где рассмотрят данный вопрос, состоится 9 декабря в Париже, написал RT .

WADA также предлагает запретить использовать российский флаг и гимн на крупных спортивных мероприятиях в течение четырех лет. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях, если докажут, что не нарушали антидопинговые правила. Однако даже в этом случае они не смогут выступать под флагом нашей страны, сообщил «360».

Напомним, очередное расследование антидопингового скандала началось в сентябре, когда появилась информация о возможных манипуляциях России со своей базой допинг-проб. WADA открыло дело против Российского антидопингового агентства.