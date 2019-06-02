The Sunday Times: Россию могут отстранить от Олимпиады-2020

Британское издание сообщило, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за очередного допингового скандала

Страна может быть отстранена от Олимпиады в Токио из-за поддельных документов, пишет The Sunday Times со ссылкой на собственный анонимный источник. Речь идет о допинговом скандале с участием российского прыгуна в высоту, чемпиона мира 2018 года Данила Лысенко.

Его дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил (пропуск допинг-тестов) по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций на два года еще в августе 2018 года. Позднее спортсмен предоставлял доказательства, что пропустил сдачу проб не по своей вине, однако во время слушаний обнаружились расхождения в устных показаниях и письменными доказательствами, что сочли фальсификацией.

Источники британской газеты утверждают, что справку о болезни, из-за которой Лысенко пропустил сдачу тестов, ему выдала не существующая в реальности клиника: по ее адресу находится разрушенное здание. Кроме того, по данным газеты, в документах были указаны выдуманные имена врачей и реквизиты.

В причастности к этим фальсификациям заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По словам собеседника The Sunday Times, если эти подозрения подтвердятся, Россию отстранят от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

The Sunday Times — газета, которую издает в Великобритании корпорация Руперта Мердока News International, лидер на рынке еженедельных периодических изданий. Основана в 1864 году.

Ранее Международный олимпийский комитет уже пригрозил не пустить российских атлетов на Олимпиаду-2020 из-за того, что Мосгорсуд восстановил дисквалифицированного за допинг бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона.