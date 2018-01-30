Родченков заявил о причастности Путина к допинговой системе в России
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что президент России Владимир Путин был в курсе системы употребления допинга на Олимпиаде в Сочи
Родченков выступает информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). О причастности главы государства он сказал в фильме, который вышел на немецком телеканале ARD.
«Я более чем уверен, что Путин знал полные и детальные подробности о злоупотреблениях от Виталия Мутко», — заявил Родченков.
Информатор ВАДА выразил убежденность в том, что президент знал поименно всех участников допинговой схемы. По словам Родченкова, бывший министр спорта Виталий Мутко лично сказал ему, что Путин знает его имя, передают «Ведомости».
В фильме раскрывается составленная со слов Родченкова схема информирования российских властей о злоупотреблении допингом. Будучи руководителем антидопинговой лаборатории, Родченков докладывал обо всем заместителю министра спорта Юрию Нагорных, который передавал данные Мутко, который был связан с Путиным.
«В какой-то момент тема с допингом вышла на уровень президента, потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи», — сказал Родченков, отметив, что открытые колбы с биоматериалом для чистых результатов в его лабораторию приносил офицер ФСБ.
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Как сообщали Юга.ру, в январе 2016 года комиссия ВАДА сказала, что президент России может быть причастен к допинговому скандалу в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В марте 2017 года Владимир Путин заявил, что в России никогда не будет государственной системы поддержки допинга.
Григорий Родченков стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Его показания легли в основу расследования, по результатам которого российских легкоатлетов отстранили от летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а всю сборную России — от зимних Игр в Южной Корее.
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