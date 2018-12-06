Российские спортсмены могут не поехать на Олимпиаду в Токио

Международный олимпийский комитет 1 декабря пригрозил не пустить российских спортсменов на Олимпиаду 2020 года в Токио

Это случилось из-за того, что Московский городской суд восстановил дисквалифицированного за допинг бобслеиста Александра Зубкова в статусе олимпийского чемпиона игр в Сочи.

Международный олимпийский комитет 1 декабря прислал Олимпийскому комитету России официальное уведомление, в котором попросил обжаловать решение Мосгорсуда от 21 ноября 2018 года.

В сообщении сказано, что ОКР получил официальное уведомление от МОК с просьбой оказать содействие и предпринять необходимые юридические меры, чтобы добиться исполнения в РФ решений Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Мосгорсуд не имеет юрисдикции пересматривать решения, вынесенные международным спортивным третейским судом. МОК заявил, что это может дать основания усомниться в том, что в России действительно признают основные принципы борьбы с допингом в спорте, защищают интересы чистых спортсменов, соблюдают основные положения Олимпийской хартии и Всемирного антидопингового кодекса.

«Также, если будет установлено, что положения Олимпийской хартии МОК не исполняются на территории Российской Федерации, это может повлечь за собой самые жесткие санкции, вплоть до полного отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в составе Олимпийской команды России и под флагом Российской Федерации уже в 2020 г. в Токио», — написал ОКР в своем заявлении.

В 2017 году комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранила бобслеиста Александра Зубкова от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил. МОК принял решение лишить спортсмена двух золотых медалей зимней Олимпиады в Сочи. Позднее Спортивный арбитраж (CAS) снял с Зубкова пожизненное отстранение, оставив в силе аннулирование результатов Олимпийских игр 2014 года.