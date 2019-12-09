«У нас нет запасной планеты». Жители Сочи вышли на климатическую забастовку
В Сочи вечером 6 декабря на площади Искусств прошел пикет против климатического кризиса
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Акцию организовала местная группа международного молодежного движения по борьбе за климат и экологию «Пятницы за будущее» (Fridays for Future). Координатор движения в Сочи, организатор пикета Анастасия Глазкова и активистка движения Вероника Эссен рассказали порталу Юга.ру подробности акции.
С чего все началось? В августе 2018 года 15-летняя Грета Тунберг сидела у здания Шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» по будням в течении трех недель. Так она протестовала против отсутствия необходимых мер по решению климатического кризиса. Фотографии со своей забастовки она выкладывала в инстаграм и твиттер, что привлекло внимание общества. Многие школьники и взрослые по всему миру поддержали Грету и начали протестовать. В Сочи пикеты за климат стартовали также с августа.
Что требовали участники пикета? Глазкова рассказала, что участники акции принесли баннер с надписью Fridays for Future, который держали два активиста.
«Плакаты были на разные темы, прямо или косвенно связанные с климатическим кризисом. Например, "Давай без пластика", "Истина в вине, и не только в вине, и не только истина" — про вред пластикового загрязнения и вездесущность микропластика», — обратила внимание организатор пикета.
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Участники акции подняли проблему загрязнения: «Раздельный сбор в каждый двор». О масштабах грядущих последствий климатического кризиса предупреждали лозунги «Динозавры вымерли, мы — следующие», «Ты съедаешь свое будущее. Go Vegan». «Даже интроверты здесь» — было написано на одном из плакатов, символизирующем вовлеченность всех слоев общества в проблему.
«Лозунг "У нас нет запасной планеты" говорил про отсутствие другого пути развития общества, кроме признания своих ошибок и полного изменения собственной деятельности и уменьшения влияния на климат и экологию планеты. Это чаще всего встречающийся плакат на акциях нашего движения по всему миру», — подчеркнула Глазкова.
Кто пришел на пикет? По сводам организаторов, в пикете на площади приняли участие семь человек.
«Мы договорились с международной некоммерческой организацией Гринпис и провели там трансляцию нашего пикета в прямом эфире. Нас поддержали десятки тысяч человек. Выходит, онлайн нас было в десять тысяч раз больше», — считает Эссен.
Она напомнила, как проводила пикет в рамках глобальной забастовки за климат 20 сентября в Комсомольском сквере. Тогда удалось собрать четырех активистов.
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Как отреагировала на акцию полиция? Глазкова рассказала, что пикет был согласован с администрацией города, все прошло мирно и спокойно, полиция не вмешивались.
«Один из полицейских интересовался нашим движением, расспрашивал о тематике мероприятия. У меня создалось впечатление, что он хорошо к нам расположен», — отметила координатор движения.
Что дальше? Координатор движения Fridays for Future поделилась планами на ближайшее будущее.
«Каждую пятницу я продолжу выходить на одиночные пикеты за климат. Возможно, кто-то еще будет выходить на одиночные пикеты», — подчеркнула Глазкова, уточнив, что планируются и массовые акции, но пока нет определенности с датами их проведения.
«В других странах наше движение в основном состоит из школьников и студентов. В нашей стране несовершеннолетним можно приходить только на массовые акции, но не организовывать их или выходить на одиночные. Поэтому мы придумали для них формат онлайн-пикета #ШколыЗаКлимат. Ребята многократно пишут на досках в аудиториях и классах "У нас нет запасной планеты", фотографируются и выкладывают в соцсети», — рассказала Глазкова.
По ее мнению, безопасный активизм помогает привлечь внимание одноклассников и друзей в социальных сетях к теме изменения климата. Сочинские активисты были одними из первых, кто принял участие в акции.
«Мы понимаем, что многие люди на улицах не знают о климатическом кризисе или не верят ученым и отрицают его. Намерены бороться с этим путем просвещения в формате лекций для детей и взрослых. Хотим организовать дискуссионный клуб по теме климата и экологии», — добавила Эссен.
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Кроме того, в планах — исследовать систему сбора отходов по примеру новосибирских активистов, собрать эти данные и подготовить свое видение решения проблемы мусора с учетом специфики города.
«В скором времени начнем выпускать интервью с различными экологическими и не только сообществами, зоозащитными организациями и просто инициативными гражданами Сочи», — заключили организаторы акции.
Как писали Юга.ру, словом 2019 года в англоязычном пространстве, по данным словаря Collins English Dictionary, стало выражение climate strike («климатическая забастовка»). Оно получило такую актуальность после того, как шведская 16-летняя активистка Греты Тунберг в сентябре выступила на заседании ООН с эмоциональной речью о проблемах климата, которая повлекла так называемые климатические протесты по всему миру. 27 сентября мероприятия провели в 24 российских городах, в том числе и в Сочи.
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