«У нас нет запасной планеты». Жители Сочи вышли на климатическую забастовку

В Сочи вечером 6 декабря на площади Искусств прошел пикет против климатического кризиса

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Акцию организовала местная группа международного молодежного движения по борьбе за климат и экологию «Пятницы за будущее» (Fridays for Future). Координатор движения в Сочи, организатор пикета Анастасия Глазкова и активистка движения Вероника Эссен рассказали порталу Юга.ру подробности акции. С чего все началось? В августе 2018 года 15-летняя Грета Тунберг сидела у здания Шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат» по будням в течении трех недель. Так она протестовала против отсутствия необходимых мер по решению климатического кризиса. Фотографии со своей забастовки она выкладывала в инстаграм и твиттер, что привлекло внимание общества. Многие школьники и взрослые по всему миру поддержали Грету и начали протестовать. В Сочи пикеты за климат стартовали также с августа. Что требовали участники пикета? Глазкова рассказала, что участники акции принесли баннер с надписью Fridays for Future, который держали два активиста. «Плакаты были на разные темы, прямо или косвенно связанные с климатическим кризисом. Например, "Давай без пластика", "Истина в вине, и не только в вине, и не только истина" — про вред пластикового загрязнения и вездесущность микропластика», — обратила внимание организатор пикета.

Участники акции подняли проблему загрязнения: «Раздельный сбор в каждый двор». О масштабах грядущих последствий климатического кризиса предупреждали лозунги «Динозавры вымерли, мы — следующие», «Ты съедаешь свое будущее. Go Vegan». «Даже интроверты здесь» — было написано на одном из плакатов, символизирующем вовлеченность всех слоев общества в проблему. «Лозунг "У нас нет запасной планеты" говорил про отсутствие другого пути развития общества, кроме признания своих ошибок и полного изменения собственной деятельности и уменьшения влияния на климат и экологию планеты. Это чаще всего встречающийся плакат на акциях нашего движения по всему миру», — подчеркнула Глазкова. Кто пришел на пикет? По сводам организаторов, в пикете на площади приняли участие семь человек. «Мы договорились с международной некоммерческой организацией Гринпис и провели там трансляцию нашего пикета в прямом эфире. Нас поддержали десятки тысяч человек. Выходит, онлайн нас было в десять тысяч раз больше», — считает Эссен. Она напомнила, как проводила пикет в рамках глобальной забастовки за климат 20 сентября в Комсомольском сквере. Тогда удалось собрать четырех активистов.

Как отреагировала на акцию полиция? Глазкова рассказала, что пикет был согласован с администрацией города, все прошло мирно и спокойно, полиция не вмешивались. «Один из полицейских интересовался нашим движением, расспрашивал о тематике мероприятия. У меня создалось впечатление, что он хорошо к нам расположен», — отметила координатор движения. Что дальше? Координатор движения Fridays for Future поделилась планами на ближайшее будущее. «Каждую пятницу я продолжу выходить на одиночные пикеты за климат. Возможно, кто-то еще будет выходить на одиночные пикеты», — подчеркнула Глазкова, уточнив, что планируются и массовые акции, но пока нет определенности с датами их проведения. «В других странах наше движение в основном состоит из школьников и студентов. В нашей стране несовершеннолетним можно приходить только на массовые акции, но не организовывать их или выходить на одиночные. Поэтому мы придумали для них формат онлайн-пикета #ШколыЗаКлимат. Ребята многократно пишут на досках в аудиториях и классах "У нас нет запасной планеты", фотографируются и выкладывают в соцсети», — рассказала Глазкова. По ее мнению, безопасный активизм помогает привлечь внимание одноклассников и друзей в социальных сетях к теме изменения климата. Сочинские активисты были одними из первых, кто принял участие в акции. «Мы понимаем, что многие люди на улицах не знают о климатическом кризисе или не верят ученым и отрицают его. Намерены бороться с этим путем просвещения в формате лекций для детей и взрослых. Хотим организовать дискуссионный клуб по теме климата и экологии», — добавила Эссен.

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