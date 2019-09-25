После выступления шведской активистки Греты Тунберг в России пройдут климатические протесты
Экологические протесты школьников и студентов пройдут в сентябре в 27 городах России, включая Сочи
Климатические протесты состоятся по всей России 20 сентября. Школьников и студентов на эту акцию вдохновила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая 24 сентября выступила на саммите ООН по климату.
Организаторы российских мероприятий в поддержку международной акции Global Climate Strike, посвященной борьбе с надвигающейся климатической катастрофой, опубликовали список городов, где они планируют протестовать в ближайшую пятницу.
По данным организаторов, городские администрации уже согласовали следующие мероприятия:
- Сочи — 18:00 массовый пикет в Комсомольском сквере;
- Санкт-Петербург — 19:00 на площади Ленина;
- Нижний Новгород — 18:00 в сквере Рокоссовского;
- Калининград — 18:30 в сквере у памятника землякам-космонавтам;
- Киров — 17:00 у городской администрации.
Кроме того, одиночные пикеты пройдут в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Гусе-Хрустальном. При этом в Москве власти не согласовали митинг или массовый пикет на 20 сентября ни на одной из заявленных площадок. Активисты анонсировали очередь на одиночный пикет на Пушкинской площади с 17:00, сообщили в Гринписе.
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