После выступления шведской активистки Греты Тунберг в России пройдут климатические протесты

Вся Россия, В мире

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Экологические протесты школьников и студентов пройдут в сентябре в 27 городах России, включая Сочи

Климатические протесты состоятся по всей России 20 сентября. Школьников и студентов на эту акцию вдохновила 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая 24 сентября выступила на саммите ООН по климату.

Организаторы российских мероприятий в поддержку международной акции Global Climate Strike, посвященной борьбе с надвигающейся климатической катастрофой, опубликовали список городов, где они планируют протестовать в ближайшую пятницу.

По данным организаторов, городские администрации уже согласовали следующие мероприятия:

  • Сочи — 18:00 массовый пикет в Комсомольском сквере;
  • Санкт-Петербург — 19:00 на площади Ленина;
  • Нижний Новгород — 18:00 в сквере Рокоссовского;
  • Калининград — 18:30 в сквере у памятника землякам-космонавтам;
  • Киров — 17:00 у городской администрации.

Кроме того, одиночные пикеты пройдут в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Гусе-Хрустальном. При этом в Москве власти не согласовали митинг или массовый пикет на 20 сентября ни на одной из заявленных площадок. Активисты анонсировали очередь на одиночный пикет на Пушкинской площади с 17:00, сообщили в Гринписе.

Митинги Экология

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После выступления шведской активистки Греты Тунберг в России пройдут климатические протесты

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