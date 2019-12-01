Минприроды решило не запрещать пластиковую посуду

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин объяснил, почему в стране не запретят пластиковую посуду

Мусор — это легкий вариант химического оружия:

По словам главы министерства, речь о запрете сегодня не идет. «Не планируем рубить и одномоментно запрещать пластиковую посуду. Мы прекрасно понимаем, что это палка о двух концах. На другом конце решения об отмене пластиковой посуды стоит производство этой посуды, налоги, рабочие места. Мы придем к этому эволюционным путем. Говорим сегодня об ограничениях и рекомендациях», — приводит слова Кобылкина «Российская газета».

С 2021 года производство и продажа пластиковых товаров (посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек) будут запрещены на территории Евросоюза. Соответствующий закон принял в конце марта Европарламент.

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что Роспотребнадзор готовит законопроект о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов.

Осенью Гринпис рассказал о результате обследований прибрежных зон водоемов Краснодарского края. Жители Краснодара, Геленджика, Сочи и Новороссийска обнаружили, что 73% мусора на побережье — это пластик. Более 93% такого пластикового мусора образовались именно от одноразовых товаров или упаковки.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ Мусор Роспотребнадзор Экология

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