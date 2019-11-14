Филологи назвали самые популярные слова 2019 года

Эксперты московского Института русского языка имени Пушкина назвали самые употребляемые слова в соцсетях и медиа в 2019 году

Сначала специалисты провели компьютерный анализа текстов из соцсетей и интернет-СМИ и нашли 10 наиболее обсуждаемых тем года, затем эксперты внутри них определили ключевые слова с самой большой смысловой емкостью. Такими словами в 2019 году оказались «пожар» и «протест».

Частое употребление слова «пожар» в пресс-службе института объяснили повышенным вниманием к пожару в Соборе Парижской Богоматери и горящими лесами в Сибири. Кроме того, в ноябре леса начали гореть и в Краснодарском крае, огонь уничтожил более 200 га.

Популярность «протеста» обусловлена несколькими событиями — протестами в Париже, Гонконге и августовскими митингами в Москве, связанными с выборами в гордуму.

Кроме того, специалисты выделили фразу «суверенный интернет». По словам руководителя экспертной группы, проректора по науке Института Пушкина Михаила Осадчего, это сочетание появилось в 2019 году и активно употреблялось в течение всего года. Он отметил, что «оно отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца». Фраза связана с законом о российском интернете, который вступил в силу 1 ноября. Согласно нему, в Росии должны создать особую систему отслеживания трафика, чтобы рунет смог работать изолированно от международной сети в случае внешних угроз.