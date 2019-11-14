Филологи назвали самые популярные слова 2019 года

Краснодарский край, Вся Россия

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Эксперты московского Института русского языка имени Пушкина назвали самые употребляемые слова в соцсетях и медиа в 2019 году

Сначала специалисты провели компьютерный анализа текстов из соцсетей и интернет-СМИ и нашли 10 наиболее обсуждаемых тем года, затем эксперты внутри них определили ключевые слова с самой большой смысловой емкостью. Такими словами в 2019 году оказались «пожар» и «протест».

Частое употребление слова «пожар» в пресс-службе института объяснили повышенным вниманием к пожару в Соборе Парижской Богоматери и горящими лесами в Сибири. Кроме того, в ноябре леса начали гореть и в Краснодарском крае, огонь уничтожил более 200 га.

Популярность «протеста» обусловлена несколькими событиями — протестами в Париже, Гонконге и августовскими митингами в Москве, связанными с выборами в гордуму.

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Кроме того, специалисты выделили фразу «суверенный интернет». По словам руководителя экспертной группы, проректора по науке Института Пушкина Михаила Осадчего, это сочетание появилось в 2019 году и активно употреблялось в течение всего года. Он отметил, что «оно отражает специфику российской действительности и требует особого объяснения для иностранца». Фраза связана с законом о российском интернете, который вступил в силу 1 ноября. Согласно нему, в Росии должны создать особую систему отслеживания трафика, чтобы рунет смог работать изолированно от международной сети в случае внешних угроз.

В топ-10 обсуждаемых тем в отечественном интернете вошли (в порядке хронологии):

  1. старт пенсионной реформы;
  2. отставка Нурсултана Назарбаева и смена власти в Казахстане;
  3. крушение самолета Boeing 737 MAX в Эфиопии;
  4. зимняя Универсиада в Красноярске;
  5. пожар в Соборе Парижской Богоматери;
  6. смена власти на Украине;
  7. крушение самолета Superjet 100 в Шереметьево, при котором погиб 41 человек;
  8. выборы в Московскую городскую думу;
  9. пожары в Сибири;
  10. закон о суверенном интернете.

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Словом 2019 года в англоязычном пространстве, по данным словаря Collins English Dictionary, стало выражение climate strike («климатическая забастовка»), добавил Осадчий. Оно стало актуальным после выступления шведской 16-летней активистки Греты Тунберг, которая в сентябре выступила на заседании ООН с эмоциональной речью о проблемах климата, после чего в мире прошли так называемые климатические протесты. Экомероприятия провели и в 24 российских городах, в том числе в Сочи.

Интернет Лингвистика Митинги Пожары Экология

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