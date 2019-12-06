В Краснодаре устранили аварию на одной из теплосетей

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 6 декабря ликвидировали аварию на теплосети по улице Постовой

Накануне вечером из-за прорыва на Постовой, 18 без отопления и горячей воды остались два многоквартирных дома по Кондратенко 6/1 и 6/2.

В 1:40 специалисты заменили 10 метров тепломагистрали: 6 метров трубы подачи и 4 метра «обратки», диаметром 250 мм. На месте работали 10 человек и три машины, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Устранение аварии по улице 2-й проезд им. Айвазовского, 25 продолжается, сейчас там работают 20 человек и 7 единиц спецтехики. Ночью специалисты откачали воду и начали менять поврежденный участок трубы диаметром 320 мм. Планируется, что прорыв ликвидируют к 18:00. Напомним, без воды остались девять многоквартирных домов по улицам Бургасской, Стасова, 2-й проезд Айвазовского и Свободной.

Это не первая авария подобного рода за последнее время: 29 ноября порыв на теплотрассе случился в Юбилейном микрорайоне, там же аналогичная ситуация возникала и в ночь на 24 ноября. Проблему в обоих случаях устраняли за несколько часов. Кроме того, днем 1 декабря в районе дома №14 по 2-му проезду им. Айвазовского произошел прорыв на теплотрассе — его ликвидировали к утру следующего дня.

Аварии ЖКХ Краснодар

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