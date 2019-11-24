В Юбилейном микрорайоне Краснодара прорвало теплотрассу

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 ноября устраняют аварию на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне

Авария случилась рано утром на трубопроводе в районе улиц Проспект Чекистов и Рождественской набережной. Без отопления и горячей воды остались 25 домов, однако к 11:00 в 18 из них подачу тепла восстановили. Специалисты АО «АТЭК» продолжают замену участка магистральной трубы и выполняют сварочные работы.

Когда аварию полностью ликвидируют, систему начнут заполнять теплоносителем, это займет время, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара. В семь домов тепло и горячая вода начнут поступать вечером.

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