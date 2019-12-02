В Краснодаре устранили аварию, из-за которой без воды и тепла остались семь домов

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 1 декабря ликвидировали аварию на теплотрассе на 2-м проезде им. Айвазовского

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Напомним, днем 1 декабря в районе дома №14 по 2-му проезду им. Айвазовского произошел прорыв на теплотрассе. Без горячей воды и тепла остались семь многоквартирных домов. Около полуночи в пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что специалисты заменили поврежденный участок трубы диаметром 108 мм. К работам привлекали 16 человек и четыре машины.

«Теплоснабжение всех семи многоквартирных домов, которые пострадали в результате аварии на теплотрассе на 2-м проезде им. Айвазовского, восстановлено. Подачу горячей воды также возобновили», — уточнили в мэрии.

Это не первая авария подобного рода в эти дни: 29 ноября порыв на теплотрассе случился в Юбилейном микрорайоне, там же аналогичная ситуация возникала и в ночь на 24 ноября. Проблему в обоих случаяхустраняли за несколько часов.

Аварии Краснодар Отопительный сезон

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