В Краснодаре из-за порыва на трубе без тепла и горячей воды остались семь домов

Семь многоквартирных домов в Краснодаре отключили от отопления и горячей воды из-за аварии

Аварийная ситуация возникла в районе дома №14 по 2-му проезду им. Айвазовского, сообщила пресс-служба городской администрации.

Порыв на теплотрассе уже устраняют 16 сотрудников АО «Краснодартеплосеть», задействованы четыре единицы техники. Завершить работы на аварийном участке хотят до конца дня.

Это не первая авария подобного рода в эти дни: 29 ноября порыв на теплотрассе случился в Юбилейном микрорайоне, там же аналогичная ситуация возникала и в ночь на 24 ноября. На устранение проблемы обычно уходило несколько часов.