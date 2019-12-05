В трех районах Краснодара произошли коммунальные аварии

Краснодарский край

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В Краснодаре устраняют две аварии на тепломагистралях и аварию на подстанции, произошедшие вечером 5 декабря в разных районах города

Аварийные работы на тепломагистралях ведут по двум адресам: улица Постовая, 18 и улица 2-й проезд Айвазовского, 25.

Из-за прорыва на Постовой без отопления и горячей воды остались два многоквартирных дома по Кондратенко 6/1 и 6/2.

Сейчас специалисты АО АТЭК «Краснодартеплоэнерго» меняют там 10 метров тепломагистрали: 6 метров трубы подачи и 4 метра «обратки», диаметром 250 мм. Аварийные работы планируют завершить в ночь на 6 декабря, и около 2:00 вернуть тепло и горячую воду.

Из-за аварии на 2-м проезде Айвазовского без тепла в горячей воды временно остались жители девяти многоэтажек на Бургасской, Стасова, 2-м проезде Айвазовского и Свободной.

Там бригада АО «Краснодартеплосеть» устраняет порыв трубы теплосети диаметром 320 мм. Работы будут вести всю ночь — до устранения аварии. Энергоснабжение в домах уже частично восстановлено.

Аварию на подстанции, из-за которой без света остались около 7 тыс. человек в районе Черкасской и Восточно-Кругликовской, устраняют специалисты НЭСК- Электросети» «Краснодарэлектросеть».

Как писали Юга.ру, в конце ноября в поселке Российском в Краснодаре произошли три коммунальные аварии за неделю.

Аварии ЖКХ Краснодар

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