В Юбилейном микрорайоне Краснодара снова произошла авария на теплотрассе

В Краснодаре рабочие устраняют прорыв на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне, который случился 29 ноября

Авария произошла на трубопроводе в районе Проспекта Чекистов и Рождественской набережной. Горячей воды и отопления лишились 11 жилых многоэтажек.

На месте аварии специалисты работают в тепловой камере под землей. Там они заменят часть магистральной трубы и обновят запорную арматуру (задвижки). После этого систему начнут заполнять горячей водой — от магистральной теплотрассы к теплопунктам, и уже от них — к потребителям. Этой займет несколько часов. Планируется, что ремонт закончится к 15:00, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, это уже вторая авария на теплотрассе в ЮМР за неделю. Первая произошла в ночь на 24 ноября в том же месте. Тогда специалисты все отремонтировали к обеду.