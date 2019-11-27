На Кубани состояние спасенной из выгребной ямы девочки улучшилось, но осталось тяжелым

Краснодарский край

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Кубанские медики 26 ноября рассказали о состоянии девочки, которую нашли в выгребной яме

Девятилетняя девочка пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Вечером следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, что девочка провалилась в туалет, подробности не уточнялись. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело, предположив, что ребенка хотели убить.

Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на теле. Позже ребенок впал в кому.

Врачи краснодарской больницы 26 ноября рассказали «Интерфаксу», что состояние девочки стабилизировалось и улучшилось, однако все равно остается тяжелым. По словам медиков, главное, что движения в конечностях сохранены и ребенок пытается открыть глаза. Пострадавшей уже начали давать пищу, которая усваивается организмом. Также ее больше не лихорадит.

Дети Медицина Новокубанский район Покушение Преступления против детей Убийство

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