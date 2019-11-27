На Кубани состояние спасенной из выгребной ямы девочки улучшилось, но осталось тяжелым

Девятилетняя девочка пропала на хуторе Родниковском 18 ноября — она ушла гулять из дома и не вернулась. Вечером следующего дня ее нашли в выгребной яме на территории местного Дома культуры. Тогда поисковый отряд «Лиза Алерт» рассказал, что девочка провалилась в туалет, подробности не уточнялись. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело, предположив, что ребенка хотели убить.

Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины на теле. Позже ребенок впал в кому.