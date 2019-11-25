Дело бывшей жены Цеповяза о вымогательстве вернули прокурору

Такое решение суд принял из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. С соответствующим ходатайством выступил гособвинитель, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева. Защитник отметил, что Стришняя впервые явилась на заседание после перенесенной комы.

Кроме того, он сообщил, что суд принял решение перевести под домашний арест второго обвиняемого по этому делу — Ивана Стришнего. Сама Стришняя также останется под домашним арестом. Изданию «360» Мусаев сообщил, что отбывать домашний арест женщина будет в больнице.

Как писали Юга.ру, Наталью и Ивана Стришних обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Полицейские задержали ее 29 июня. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия «Слава Кубани», в качестве обеспечительной меры наложен арест.

6 ноября, накануне судебного заседания по делу, Стришняя впала в кому, вызванную токсическим воздействием неизвестного вещества. После ей рекомендовали лечение в психиатрической больнице.

Муж Стришней — Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима.

В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Стришней. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему.