Дело бывшей жены Цеповяза о вымогательстве вернули прокурору

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Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону 25 ноября вернул прокурору дело обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней - бывшей жены одного из лидеров банды Цапков Вячеслава Цеповяза

Такое решение суд принял из-за нарушений при составлении обвинительного заключения. С соответствующим ходатайством выступил гособвинитель, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева. Защитник отметил, что Стришняя впервые явилась на заседание после перенесенной комы.

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Кроме того, он сообщил, что суд принял решение перевести под домашний арест второго обвиняемого по этому делу — Ивана Стришнего. Сама Стришняя также останется под домашним арестом. Изданию «360» Мусаев сообщил, что отбывать домашний арест женщина будет в больнице.

Как писали Юга.ру, Наталью и Ивана Стришних обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. Полицейские задержали ее 29 июня. На имущество Стришней, являющейся директором предприятия «Слава Кубани», в качестве обеспечительной меры наложен арест.

6 ноября, накануне судебного заседания по делу, Стришняя впала в кому, вызванную токсическим воздействием неизвестного вещества. После ей рекомендовали лечение в психиатрической больнице.

Муж Стришней — Вячеслав Цеповяз является фигурантом дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В ноябре 2013 года его посадили на 20 лет в колонию строгого режима. 

В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Стришней. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему.

Вымогательство Кущёвский район Прокуратура Суд

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