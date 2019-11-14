Бывшей супруге Цеповяза назначили лечение в психиатрической больнице
Наталья Стришняя, заседание по делу которой о вымогательстве перенесли на 14 ноября, не пришла в суд в связи с дальнейшим лечением в психиатрической клинике
Бывшая жена одного из лидеров кущевской банды Цапков впала в кому 6 ноября, накануне судебного заседания по делу о вымогательстве 70 млн рублей. Ее нашли дома в бессознательном состоянии, около женщины лежала записка. В ней было написано: «За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление». Заседание перенесли на 14 ноября.
Адвокат женщины Мурад Мусаев сообщил в день заседания, что посетил Стришнюю в реанимации. Он добавил, что ее планируют перевести сначала в обычное отделение, а оттуда в клинику с психиатрическим профилем. По его словам, там, «вероятно, с ней будут работать психологи», сообщает РИА «Новости».
В телеграм-канале Mash опубликовали документ, который подписан как ответ на запрос судьи Железнодороного суда Ростова-на-Дону Куликова. В нем указано, что кома Стришней была вызвана токсическим воздействием неизвестного вещества. Далее там написали о том, что состояние пациентки оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой. Доставка Стришней в суд 14 ноября невозможна «в связи с угрозой возникновения ухудшения состояния здоровья пациента».
В конце документа отметили, что с учетом рекомендаций психиатра Стришнюю переведут в специализированную психиатрическую больницу № 3. Там она ориентировочно проведет 3-4 дня.
Юга.ру рассказывали, что Стришнюю задержали 29 июня. Муж Стришней — Вячеслав Цеповяз — стал фигурантом уголовного дела об убийстве 12 человек в станице Кущевской. В 2013 году его посадили на 20 лет.
В 2015 году Наталья убедила мужа подписать брачный контракт, чтобы обезопасить семейный бизнес от исков потерпевших от банды Цапков. В 2017 году брак расторгли. Все совместно нажитое имущество перешло Стришней. В него входит агрофирма «Слава Кубани» площадью 14 тыс. га, ресторанный бизнес и земельные участки. Специалисты оценивали имущество в 3 млрд рублей. Цеповяз пытался отсудить половину имущества, но суд отказал ему.
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