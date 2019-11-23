Имущество «Анжи» арестовали из-за долгов по налогам в 50 млн рублей

«Таким образом, мы сумели стабилизировать ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, необходимо вливание ещё больших средств», — отмечал Агарагимов.

При этом в середине октября генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал RT , что клуб начал рассчитываться по долгам. По его словам, перед действующими игроками нет текущей задолженности по зарплатам, а основная задолженность «медленно, но уменьшается».

«Поскольку ФК "Анжи" своевременно не оплатил долги, судебные приставы наложили арест на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу. Общая стоимость арестованного имущества составила 4 млн 450 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе УФССП по Дагестану.

В отношении клуба возбудили сводное исполнительное производство. Его открыли из-за долгов клуба по налогам, превысивших 50 млн рублей.

Как писали Юга.ру, махачкалинский клуб испытывал финансовые трудности на протяжении всего 2018 года. В июле 2018-го стало известно, что перед началом сезона «Анжи» потерял спонсоров.

Клуб обратился к минфину Дагестана и попросил выделить 296,7 млн рублей. Однако власти отказали. К октябрю прошлого года долг ФК составлял около 300 млн рублей.

В прошлом сезоне «Анжи» занял предпоследнее, 15-е место в чемпионате России и потерял место в премьер-лиге. Кроме того, желто-зеленые не получили лицензию РФС на сезон-2019/20.

В нынешнем сезоне «Анжи» выступает в зоне «Юг» ПФЛ (третьего дивизиона чемпионата России). Команда идет на последней, 16-й позиции в турнирной таблице, набрав в 17 матчах девять очков. Шесть баллов с клуба сняли из-за долга по зарплате перед его бывшим игроком Янником Боли.



