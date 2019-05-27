«Я ожидал большего от правительства Дагестана». Главный тренер «Анжи» объявил об уходе из клуба
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев 26 мая сообщил, что не останется в команде
На пресс-конференции после заключительного, 30-го тура чемпионата России, в котором «Анжи» на своем поле проиграл «Уралу», Адиев заявил, что не видит шансов на то, что его команда сохранит профессиональный статус. По его словам, ситуация в клубе только ухудшается, несмотря на то, что футболисты и персонал боролись до последнего.
«Лавина настолько большая, что совладать мы с ней не смогли и к нашему большому разочарованию мы официально покинули Премьер-лигу. Это страшно. Мне, как тренеру-дебютанту, страшно вылететь в первый же год. На мне многое что останется. Но страшнее всего, что будет дальше, — считает тренер. — Возможно, это будет звучать кощунственно, но я скажу: мы сделали все, что смогли и теперь расходимся по домам и будем смотреть, кто нас защитит».
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Магомед Адиев сказал, что это его последняя пресс-конференция в качестве наставника «Анжи», так как в июне у него истекает контракт, пишет RT. По словам тренера, всем понятно, что он покинет это кресло, поэтому он решил высказаться о ситуации в клубе, хотя обещал себе не влазить в политические моменты.
«Я большего ждал от правительства Дагестана. Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит», — заявил он.
Тренер подчеркнул, что в этом году первые лица республики проявили безразличие и ни разу не пришли на стадион, хотя живут в пяти минутах. Адиев сказал, что болельщики тоже поспособствовали нынешней ситуации.
«К моему большому сожалению, болельщики более активно могли бы обозначить свою позицию. Вы знаете какой ответ дал Сулейман Керимов? Это и в наш огород камень. Он сказал: "Если бы я видел, что стадион заполняется, я бы помог «Анжи». Я вижу, что "Анжи" никому не нужен"», — заключил специалист.
В заключение он сказал, что вместе с командой проделал очень непростой путь и «наверное, по-своему прекрасный».
Как сообщали Юга.ру, Магомед Адиев возглавил «Анжи» в июне 2018 года. Под его руководством команда, испытывающая финансовые проблемы, завершила сезон на предпоследнем, 15-м месте и покинула Премьер-лигу. Кроме того, желто-зеленые не получили лицензию РФС на сезон-2019/20.
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