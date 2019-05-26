«Анжи» проиграл «Уралу» и финишировал в РПЛ предпоследним

Счет открыли гости на 56-й минуте игры. Отличился нападающий Павел Погребняк. Через три минуты гол в ворота хозяев отправил защитник Сергей Брызгалов. Матч завершился со счетом 0;2.

Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» 26 мая обыграл «Рубин» в последнем матче сезона и взял бронзу чемпионата России. В этом же день провели игру «Ахмат» и «Ростов». Грозненский клуб завершил сезон на восьмом месте, опередив на одну строчку «Ростов».