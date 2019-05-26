«Анжи» проиграл «Уралу» и финишировал в РПЛ предпоследним
Дагестанский футбольный клуб «Анжи» 26 мая дома уступил «Уралу» из Екатеринбурга
Встреча прошла в рамках 30-го, заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.
Счет открыли гости на 56-й минуте игры. Отличился нападающий Павел Погребняк. Через три минуты гол в ворота хозяев отправил защитник Сергей Брызгалов. Матч завершился со счетом 0;2.
По итогам сезона «Анжи» оказался на предпоследней, 15-й строчки турнирной таблицы чемпионата России. «Урал» занял десятое место, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, футбольный клуб «Краснодар» 26 мая обыграл «Рубин» в последнем матче сезона и взял бронзу чемпионата России. В этом же день провели игру «Ахмат» и «Ростов». Грозненский клуб завершил сезон на восьмом месте, опередив на одну строчку «Ростов».
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