«Анжи» не получил лицензию на участие в турнирах РФС

Махачкалинский клуб «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования для участия в турнирах Российского футбольного союза в сезоне-2019/20

Генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов 15 мая рассказал, что комиссия накануне рассматривала заявку на лицензирование клуба.

«Мы понимали, что эту процедуру с первого раза не пройдем, сейчас у нас есть срок до конца мая для апелляции», — цитирует гендиректора клуба ТАСС.

«Анжи» 10 мая проиграл тульскому «Арсеналу» и лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

По словам Агарагимова, чтобы заявить клуб для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) до конца месяца, нужно погасить долги. Это задолженности по зарплатам перед игроками и тренерами. Также необходимо сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне.

Гендиректор пояснил, что у «Анжи» есть шанс пройти лицензирование для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) по внештатной процедуре. Срок лицензирования в эту лигу истечет в конце июня. Для участия в ПФЛ клуб должен понимать, как расплатится с футболистами и из каких источников сформируют бюджет, сообщает RT.

До конца сезона в РПЛ «Анжи» сыграет с казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».