«Анжи» не получил лицензию на участие в турнирах РФС
Махачкалинский клуб «Анжи» не смог пройти процедуру лицензирования для участия в турнирах Российского футбольного союза в сезоне-2019/20
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Генеральный директор клуба Абсалутдин Агарагимов 15 мая рассказал, что комиссия накануне рассматривала заявку на лицензирование клуба.
«Мы понимали, что эту процедуру с первого раза не пройдем, сейчас у нас есть срок до конца мая для апелляции», — цитирует гендиректора клуба ТАСС.
«Анжи» 10 мая проиграл тульскому «Арсеналу» и лишился шансов остаться в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
По словам Агарагимова, чтобы заявить клуб для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) до конца месяца, нужно погасить долги. Это задолженности по зарплатам перед игроками и тренерами. Также необходимо сформировать и предоставить бюджет для участия в новом сезоне.
Гендиректор пояснил, что у «Анжи» есть шанс пройти лицензирование для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) по внештатной процедуре. Срок лицензирования в эту лигу истечет в конце июня. Для участия в ПФЛ клуб должен понимать, как расплатится с футболистами и из каких источников сформируют бюджет, сообщает RT.
До конца сезона в РПЛ «Анжи» сыграет с казанским «Рубином» и екатеринбургским «Уралом».
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Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года махачкалинский клуб распространил официальное заявление для болельщиков, в котором говорится о намерении продать ведущих игроков из-за финансовых проблем. В том же месяце сменился владелец клуба — Сулейман Керимов передал команду Осману Кадиеву. Новый владелец заявил, что получил «Анжи» в подарок к Новому году. По его мнению, главной задачей клуба было остаться в премьер-лиге.
В июле 2018 года стало известно, что перед началом сезона-2018/19 «Анжи» потерял спонсоров. Клуб обратился к минфину Дагестана ипопросил выделить 296,7 млн рублей. Однако власти отказали. В июле долг клуба составил 250 млн рублей, к октябрю он вырос до 300 млн рублей. Задержка по зарплатам составила четыре месяца.
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