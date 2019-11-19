В Ингушетии археологи нашли древний храм, каменные стелы и сторожевую башню

В Ингушетии археологи за месяц обнаружили группу древних памятников из каменных плит, храм и сторожевую башню

Во время осмотра местности в районе поселения Верхние Ачалуки 13 ноября сотрудники археологического центра Ингушетии нашли группу стел, которые состоят из двух каменных плит высотой 50-60 см, сделанных из песчаной породы.

Состояние памятников неудовлетворительное. По предположению ученых, раньше они были намного выше. Об этом говорит фиксирующийся у подошвы одной из стел скол, одной частью заглубленный в грунт. Стелы планируют поставить на государственный учет, сообщили в центре археологии Ингушетии имени Крупнова.