В Ингушетии археологи нашли древний храм, каменные стелы и сторожевую башню
В Ингушетии археологи за месяц обнаружили группу древних памятников из каменных плит, храм и сторожевую башню
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Во время осмотра местности в районе поселения Верхние Ачалуки 13 ноября сотрудники археологического центра Ингушетии нашли группу стел, которые состоят из двух каменных плит высотой 50-60 см, сделанных из песчаной породы.
Состояние памятников неудовлетворительное. По предположению ученых, раньше они были намного выше. Об этом говорит фиксирующийся у подошвы одной из стел скол, одной частью заглубленный в грунт. Стелы планируют поставить на государственный учет, сообщили в центре археологии Ингушетии имени Крупнова.
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В начале месяца археологи выезжали в село Галашки Сунженского района для выявления и мониторинга состояния памятников. Там они нашли основание разрушенной сторожевой башни размерами 6×5,7 метра. У здания сохранились фрагменты стен высотой 60 см и толщиной 80 см. До этого ученые нашли на горе Гаьл-Ерд-Корт неизвестный ранее храм Гал-Ерд. Он расположен на правом берегу реки Асса на высоте почти 2,2 тыс. метров над уровнем моря.
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