В горах Ингушетии нашли древние стелы с лицами, смотрящими на юг

В Ингушетии в конце апреля археологи исследовали три стелы с антропоморфными и зооморфными изображениями

Сотрудники отдела мониторинга Археологического центра имени Крупнова в начале апреля исследовали труднодоступный архитектурный комплекс Мяшхи, который находится в Джейрахском районе Ингушетии.

Внимание специалистов привлекли три стелы с изображениями приматообразных существ и стилизованными лицами людей. Все столбы повернуты лицевой стороной на юг.

«Такое количество уникальных памятников на территории одного населенного пункта дает повод предполагать, что указанное культурное явление носило сугубо локальное значение. Можно предположить, что данные объекты несли не только декоративное, но и религиозное сакральное значение, возможно, являясь предметом поклонения или атрибутом определенного языческого обряда», — рассказали в пресс-службе археологического центра.