На Кубани нашли античную дорогу

Археологи в ноябре нашли в Анапе античную дорогу, амфоры, женские украшения и монеты

Археологи провели охранные раскопки перед строительством автомобильного обхода Анапы. Они нашли античную дорогу IV-II веков до н.э, которая ведет в Горгиппию [античный город на побережье Чёрного моря, существовавший в IV веке до н. э.—III веке н. э. в составе Боспорского царства — Юга.ру]. К дороге примыкают усадьбы. Главный научный сотрудник инженерно технического центра специальных работ Павел Соколов заявил ТАСС , что это первая подобная находка в Краснодарском крае. Другие дороги археологи нашли ранее в Танаисе в Ростовской области и в Херсонесе.

Кроме того, на месте нашли несколько десятков амфор, женские украшения, кухонную посуду, монеты, предметы ремонта и быта, коллекцию амфорных клейм с именами тех, кто их создал, и терракотовые статуэтки чтимых древними греками божеств.

Находки после обработки передадут в археологический музей Анапы, а древнюю дорогу и усадьбы разберут, чтобы передать территорию для строительства трассы.