На Кубани нашли античную дорогу

Краснодарский край

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Археологи в ноябре нашли в Анапе античную дорогу, амфоры, женские украшения и монеты

Археологи провели охранные раскопки перед строительством автомобильного обхода Анапы. Они нашли античную дорогу IV-II веков до н.э, которая ведет в Горгиппию [античный город на побережье Чёрного моря, существовавший в IV веке до н. э.—III веке н. э. в составе Боспорского царства — Юга.ру]. К дороге примыкают усадьбы. Главный научный сотрудник инженерно технического центра специальных работ Павел Соколов заявил ТАСС, что это первая подобная находка в Краснодарском крае. Другие дороги археологи нашли ранее в Танаисе в Ростовской области и в Херсонесе.

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Кроме того, на месте нашли несколько десятков амфор, женские украшения, кухонную посуду, монеты, предметы ремонта и быта, коллекцию амфорных клейм с именами тех, кто их создал, и терракотовые статуэтки чтимых древними греками божеств.

Находки после обработки передадут в археологический музей Анапы, а древнюю дорогу и усадьбы разберут, чтобы передать территорию для строительства трассы.

Как писали Юга.ру, в октябре стало известно, что запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за обнаружения античной усадьбы.

Анапа Археология Дороги Строительство

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