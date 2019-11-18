В Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара в 2020 году собираются начать строительство школы и трех детсадов

В 2020 году в районе улицы Восточно-Кругликовской в Краснодаре стартует строительство школы на 1 тыс. 550 мест и трех детских садов

Об этом представители администрации Краснодара рассказали на встрече с жителями Восточно-Кругликовского и соседних микрорайонов.

«Прикубанский — самый большой внутригородской округ Краснодара, и больше всего мы делаем именно здесь. Действительно масштабные работы нам предстоят в каждом микрорайоне, в том числе в массиве, который уже называют “Большая Восточно-Кругликовская“, и прилегающих к нему территориях. Это строительство школ и детских садов, развитие транспортной инфраструктуры. И все эти планы мы открыто обсуждаем с горожанами на таких встречах, чтобы учесть пожелания и предложения», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

В 2020 году в Восточно-Кругиликовском микрорайоне начнут строить три соцобъекта: детский сад на 300 мест на улице Героев-Разведчиков (проект уже прошел госэкспертизу), детский сад на 300 мест в районе микрорайона «Вишневый сад», детсад на 150 мест на Героев-Разведчиков и школа на 1 тыс. 550 мест.

Также в планах администрации завершить разработку проектов детского сада на 150 мест на улице Героев-Разведчиков и школы на 1,1 тыс. мест в районе улицы Восточно-Кругликовской.

Кроме того, при наличии финансирования в 2020 году начнется реконструкция дорог в Прикубанском округе: на улице 40-летия Победы от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков и на Александровской от Букетной до Константиновской.