В краснодарском микрорайоне «Губернский» построили новый детский сад
В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» в июле сдали в эксплуатацию детский сад «Сказочный город»
Для детсада построили двухэтажное здание. Он рассчитан на 300 детей от двух месяцев до восьми лет. В здании оборудовали 16 групповых комнат, столовую с малым грузовым лифтом, медицинский кабинет, помещения для занятий музыкой и физкультурой, актовый зал. Для детей с ограниченными возможностями здоровья установили лифт.
Помещения оборудованы современной техникой, в них установлены системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Во дворе благоустроена игровая территория. Застройщик сдал детский сад раньше срока, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».
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Детсад 23 июля посетил мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Строительство социального кластера — пример комплексной застройки, когда параллельно с жильем в микрорайоне строятся нужные городу и жителям объекты социальной сферы. На сегодняшний день это приоритетная задача — строительство современного жилья с одновременным возведением социальных объектов», — сказал глава города.
Заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин рассказал, что в новом саду продумали все, чтобы детям было комфортно. «ЮгСтройИнвест» начал возводить детские сады с яслями по новым правилам. В «Сказочный город» будут принимать детей от двух месяцев.
«В целях заботы о младшем поколении, а также о родителях, вся необходимая инфраструктура продумывается до мелочей и располагается в непосредственной близости к дому», — заключил заместитель гендиректора.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре «ЮгСтройИнвест» 1 июня раньше намеченного срока сдал 20-й литер в микрорайоне «Губернский».
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