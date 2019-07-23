В краснодарском микрорайоне «Губернский» построили новый детский сад

В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» в июле сдали в эксплуатацию детский сад «Сказочный город»

Для детсада построили двухэтажное здание. Он рассчитан на 300 детей от двух месяцев до восьми лет. В здании оборудовали 16 групповых комнат, столовую с малым грузовым лифтом, медицинский кабинет, помещения для занятий музыкой и физкультурой, актовый зал. Для детей с ограниченными возможностями здоровья установили лифт.

Помещения оборудованы современной техникой, в них установлены системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Во дворе благоустроена игровая территория. Застройщик сдал детский сад раньше срока, сообщили в пресс-службе компании «ЮгСтройИнвест».