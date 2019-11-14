«Локомотив-Кубань» уступил «Умана Рейер» в Венеции и снизил шансы на выход из группы

Встреча, прошедшая 13 ноября в Венеции, завершилась со счетом 66:61. Три четверти матча были за краснодарцами (20:21, 30:35, 48:50), но в заключительном отрезке игры хозяевам удалось вырвать победу.

Самым результативным в составе победителей стал Остин Дэй, набравший 17 баллов. У «Локо» 11 очков на счету Уилла Каммингса.

Краснодарцы потерпели пятое поражение подряд в Еврокубке и опустились на пятое, непроходное место в турнирной таблице (в топ-16 выходит четыре команды). В заключительных трех турах первого группового этапа «Локо» предстоит два выездных матча — 20 ноября «железнодорожники» сыграют с французским «Лиможем», 11 декабря примут сербский «Партизан», 17 декабря сразятся с турецким «Тофашем».