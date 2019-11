«Локомотив-Кубань» уступил «Умана Рейер» в Венеции и снизил шансы на выход из группы

View this post on Instagram

Накануне матча «Локо» с «Умана Рейер» в Венеции объявлен режим стихийного бедствия: город переживает сильнейшее наводнение за последние 50 лет. ⠀ Хотим предупредить ваше беспокойство – с нашими парнями все в порядке, отель команды и арена расположены в материковой части и мы готовимся к матчу в штатном режиме. ⠀ Фото: @natgeo ⠀ #lokobasket #lokofamily #Силаюга