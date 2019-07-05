Итальянский тренер Лука Банки возглавил «Локомотив-Кубань»

Контракт с Банки рассчитан на год, сообщила 5 июля пресс-служба клуба.

«Лука Банки — грамотный специалист с опытом побед. Он поработал в достаточно сильных европейских чемпионатах, руководил двумя клубами Евролиги. Это гибкий тактик, который умеет хорошо находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут "Локо" добиться максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной», — отметил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.

Также он поставил новому наставнику задачу интегрировать перспективную молодежь клуба в основной состав.