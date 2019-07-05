Итальянский тренер Лука Банки возглавил «Локомотив-Кубань»
Новым тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал итальянский специалист Лука Банки
Контракт с Банки рассчитан на год, сообщила 5 июля пресс-служба клуба.
«Лука Банки — грамотный специалист с опытом побед. Он поработал в достаточно сильных европейских чемпионатах, руководил двумя клубами Евролиги. Это гибкий тактик, который умеет хорошо находить общий язык с игроками. Мы рассчитываем, что сильные качества этого тренера помогут "Локо" добиться максимальных результатов как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ, а игра команды станет быстрой и зрелищной», — отметил президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев.
Также он поставил новому наставнику задачу интегрировать перспективную молодежь клуба в основной состав.
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53-летний итальянец сменил на посту американского специалиста Боба Доневалда, который тренировал «Локо» с марта. Доневалд возглавил клуб, когда Ведищев заявил, что «команда забуксовала и не показала результат». К тому моменту клубом несколько месяцев руководил Владе Йованович. Он пришел на смену сербскому специалисту Саше Обрадовичу, тренировавшему краснодарцев два года и покинувшему пост в ноябре 2018-го.
Ранее Банки руководил европейскими клубами в чемпионатах Италии, Германии и Греции. Он стал вторым в истории тренером, который выигрывал чемпионат Италии два года подряд с разными клубами. В сезоне-2012/13 Лука взял титул с «Сиеной», а год спустя повторил успех с «Миланом». В минувшем сезоне Банки был главным тренером греческого АЕКа и взял Межконтинентальный Кубок, передает RT.
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