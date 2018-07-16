Блогер Илья Мэддисон получил условный срок за шутку про Коран

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Тушинский суд Москвы вынес приговор видеоблогеру Илье Давыдову (Мэддисону), который пошутил на тему религии

Дело Давыдова по ч. 1 ст. 282 (Экстремизм) суд рассмотрел в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок является смягчающим обстоятельством, при котором нельзя назначить максимальное наказание. Его применяют, когда подсудимый полностью признал вину, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Тушинского суда Марину Свиридову.

Суд признал блогера виновным в «возбуждении ненависти и вражды по признаку отношения к религии с использованием интернета» и приговорил его к полутора годам условно.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года прокуратура Чечни требовала возбудить дело в отношении Ильи Мэддисона после проверки видео 2012 года с его выступлением «Шутка про Коран» в стендап-клубе. По версии прокуратуры, «выступая перед публикой, Давыдов иронизирует над Кораном и в завершение своего выступления указывает, что это Библия». Ролик включили в Федеральный список экстремистских материалов. Позже Минюст внес туда еще одно видео блогера «Maddyson об Исламе, Коране и мусульманах».

Интернет Религия Суд Экстремизм
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