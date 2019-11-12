В Ставрополе 16-летняя девочка исчезла по пути в школу. Ее телефон нашли в лесополосе

Накануне в 7:30 16-летняя девочка вышла из дома на улице Достоевского и пошла в школу, после этого ее никто не видел. Следователи вместе с полицейскими сразу начали искать подростка, к ним присоединились спасатели, поисковики отряда «Лиза Алерт» и добровольцы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (Убийство).

Днем 12 ноября следком Ставрополья сообщил, что в лесополосе нашли завернутый в пакет мобильный телефон, предположительно принадлежащий пропавшей девушке.

Всех, кому что-либо известно о девушке, просят незамедлительно сообщить следствию по телефону 8 (8652) 26-25-28, полиции — 102, либо на телефонную линию СКР «Ребенок в опасности» 8-800-100-25-01.