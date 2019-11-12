В Ставрополе 16-летняя девочка исчезла по пути в школу. Ее телефон нашли в лесополосе
Следственный комитет Ставрополя разыскивает пропавшую 11 ноября девочку
Накануне в 7:30 16-летняя девочка вышла из дома на улице Достоевского и пошла в школу, после этого ее никто не видел. Следователи вместе с полицейскими сразу начали искать подростка, к ним присоединились спасатели, поисковики отряда «Лиза Алерт» и добровольцы. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 (Убийство).
Днем 12 ноября следком Ставрополья сообщил, что в лесополосе нашли завернутый в пакет мобильный телефон, предположительно принадлежащий пропавшей девушке.
Всех, кому что-либо известно о девушке, просят незамедлительно сообщить следствию по телефону 8 (8652) 26-25-28, полиции — 102, либо на телефонную линию СКР «Ребенок в опасности» 8-800-100-25-01.
Как писали Юга.ру, 24 мая в Адыгее 16-летняя девочка вышла из майкопского лицея на тренировку и исчезла. СК возбудил дело по статье об убийстве. В начале августа глава следкома Адыгеи рассказал, что для поисков девочки привлекали экстрасенсов и спускали воду в ГЭС, однако это не дало результатов. В октябре следствие сообщило, что тело подростка нашли в пределах Майкопа, подозреваемого в убийстве задержали.
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