Из больниц Кубани выписали 39 отравившихся школьников
В Кавказском районе к 12 ноября большинство школьников, госпитализированных с отравлением, выписали домой
За прошедшие сутки в больницы Кавказского района дети с кишечными отравлениями больше не поступали. Из стационара выписали 39 человек, однако 21 ребенок остается на лечении. Состояние всех школьников удовлетворительное. В районе продолжаются противоэпидемические мероприятия, рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.
Накануне управление Роспотребнадзора Краснодарского края уточнило, что всего к медикам обратились 65 учеников семи школ Кавказского района. Результаты лабораторных исследований нашли у 36 человек возбудителя кишечной инфекции — норовирус.
Напомним, утром 10 ноября стало известно, что в больницы Кавказского района попали 28 школьников. К обеду того же дня их число увеличилось до 51 ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а прокуратура начала проверку. По данным ведомства, всем детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Пациентов начали выписывать из больниц 11 ноября.
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