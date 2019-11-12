Из больниц Кубани выписали 39 отравившихся школьников

В Кавказском районе к 12 ноября большинство школьников, госпитализированных с отравлением, выписали домой

За прошедшие сутки в больницы Кавказского района дети с кишечными отравлениями больше не поступали. Из стационара выписали 39 человек, однако 21 ребенок остается на лечении. Состояние всех школьников удовлетворительное. В районе продолжаются противоэпидемические мероприятия, рассказали в пресс-службе минздрава Кубани.

Накануне управление Роспотребнадзора Краснодарского края уточнило, что всего к медикам обратились 65 учеников семи школ Кавказского района. Результаты лабораторных исследований нашли у 36 человек возбудителя кишечной инфекции — норовирус.