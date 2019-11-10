На Кубани произошло массовое отравление школьников

В Кропоткине к 10 ноября с отравлением госпитализировали 41 школьника

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил направить в Кропоткин специалистов клинической детской инфекционной больницы. Накануне в детское отделение местной больницы поступили 28 детей с кишечными заболеваниями. Это учащиеся школ № 11, 7, 44, 45 и 17.

По состоянию на 10 ноября, с жалобами госпитализировали 41 человека. Все — дети разного возраста, никто из них не находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Кубани.