На Кубани произошло массовое отравление школьников
В Кропоткине к 10 ноября с отравлением госпитализировали 41 школьника
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил направить в Кропоткин специалистов клинической детской инфекционной больницы. Накануне в детское отделение местной больницы поступили 28 детей с кишечными заболеваниями. Это учащиеся школ № 11, 7, 44, 45 и 17.
По состоянию на 10 ноября, с жалобами госпитализировали 41 человека. Все — дети разного возраста, никто из них не находится в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе минздрава Кубани.
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