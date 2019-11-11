После массового отравления детей в школах Кубани проверят качество питания
Власти организовали в школах Краснодарского края внеочередные проверки качества питания
Утром 10 ноября стало известно, что 9 ноября в больницы Кавказского района поступили 28 учеников пяти школ Кропоткина. К обеду этого дня их число увеличилось до 51 ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. По данным ведомства, всем детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция».
После этого вице-губернатор края Анна Минькова поручила проверить питание школьников в регионе. Соответствующие письма отправили во все образовательные учреждения Кубани. Власти края уточнили, что состояние детей удовлетворительное, скоро их начнут выписывать из больницы, рассказали в пресс-службе администрации региона.
В минздраве края накануне вечером добавили, что состояние некоторых школьников улучшилось, их готовят к выписке. Кроме того, в Кавказскую больницу поступили еще шесть детей. Все пациенты средней степени тяжести.
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