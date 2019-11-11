На Кубани все еще горит почти 90 га леса
В Северском районе 11 ноября спасатели и добровольцы продолжают тушить природные пожары
Краевое министерство природных ресурсов рассказало порталу Юга.ру, что на территории региона действует семь лесных пожаров общей площадью 88,9 га, из них локализорваны четыре пожара площадью 58,4 га. Однако лесная кромка продолжает гореть в станицах Крепостной и Калужской.
Кроме того, утром удалось ликвидировать пожар в Убинском лесничестве, там огонь охватил территорию 3 га. Также спасатели локализовали два больших возгорания в Афипском лесничестве Крепостного участкового лесничества на площади 41,7 га. Возгорание площадью 22,8 га ликвидировали в районе станицы Крепостной. На территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества пожар потушили на площади 15 га.
В ведомстве напомнили, что с 4 ноября в лесах Кубани потушили 22 пожара. Огонь прошел около 109 га леса. При этом на территории Афипского лесничества Крепостного и Калужского участковых лесничеств продолжаются пожары — площадь горения их кромки около 73,4 га.
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Как писали Юга.ру, лесная подстилка площадью 8 га загорелась 5 ноября в Северском районе. Власти района 7 ноября в соцсетях попросили местных жителей присоединиться к тушению огня. 9 ноября МЧС сообщило, что природный пожар будут тушить с помощью вертолета. Предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджоги.
«За день мы прошлись по кромке затихшего очага — отделяли ее минеральной полосой (искусственно созданным противопожарным барьером) от здорового леса и тушили потенциально опасные места. В итоге начали делать широкую минполосу, но не успели закольцевать место возгорания до темноты — пришлось уезжать. Когда спускались, увидели, что огонь пошел по хребту, как раз в той точке, где не успели доделать полосу», —рассказал порталу Юга.ру молодой человек, который накануне тушил огонь вместе с Добровольными пожарными Кубани.
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