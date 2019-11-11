На Кубани все еще горит почти 90 га леса

Краевое министерство природных ресурсов рассказало порталу Юга.ру, что на территории региона действует семь лесных пожаров общей площадью 88,9 га, из них локализорваны четыре пожара площадью 58,4 га. Однако лесная кромка продолжает гореть в станицах Крепостной и Калужской.

Кроме того, утром удалось ликвидировать пожар в Убинском лесничестве, там огонь охватил территорию 3 га. Также спасатели локализовали два больших возгорания в Афипском лесничестве Крепостного участкового лесничества на площади 41,7 га. Возгорание площадью 22,8 га ликвидировали в районе станицы Крепостной. На территории Шаумянского участкового лесничества Пшишского лесничества пожар потушили на площади 15 га.

В ведомстве напомнили, что с 4 ноября в лесах Кубани потушили 22 пожара. Огонь прошел около 109 га леса. При этом на территории Афипского лесничества Крепостного и Калужского участковых лесничеств продолжаются пожары — площадь горения их кромки около 73,4 га.