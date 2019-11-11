Более 500 человек и 30 тонн воды. На Кубани продолжают тушить природные пожары

В Северском районе 10 ноября потушили еще три очага возгорания

Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Платонихин заявил, что все очаги возгорания в Северском районе находятся под контролем, на месте достаточно сил и средств для контроля ситуации. К 20:00 в ликвидации пожара участвовали 506 человек и 66 машин. Авиация МЧС шесть раз сбросила воду общим объемом 30 тонн, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Патрульные группы обследовали очаги возгораний для установления причины пожара. Сегодня за нарушение противопожарного режима составили один протокол. Несколько очагов выявили на ранней стадии и сразу потушили.

Напомним, в Северском районе 5 ноября загорелась лесная подстилка на площади более 8 га. Позже стало известно, что площадь лесных пожаров на Кубани за сутки превысила 7 га. Власти Северского района 7 ноября в соцсетях попросили местных жителей присоединиться к тушению огня.

Накануне МЧС сообщило, что природный пожар в Северском районе будут тушить с помощью вертолета. Вечером того же дня предварительной причиной пожаров в лесах назвали поджоги.