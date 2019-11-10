Более 400 человек продолжают тушить природные пожары площадью 31 га на Кубани

В Северском и Туапсинском районе продолжают гореть леса на общей площади в 31 га

Краевое министерство природных ресурсов рассказало порталу Юга.ру, что к 11:00 сегодняшнего дня в Северском районе действуют семь очагов пожара. В станице Убинской — один очаг площадью 2 га, в Калужской — три очага площадью 7 га, в Крепостной — три очага площадью 10 га. Таким образом, в Северском районе продолжается пожар на площади 19 га, при этом всего огнем пройдено уже 98 га.

В Туапсинском районе на территории Шаумянского участкового лесничества действуют два лесных пожара общей площадью 12 га, на 11 из них ожидается локализация.

Кроме того, утром загорелась лесная подстилка в Абинском районе на площади 0,5 га. Пожар уже локализовали.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте работают 408 человек и 57 единиц техники. Также к тушению огня привлекли вертолет Ми-8.