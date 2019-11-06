Следствие установило личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии. Его родственники в 2009 году устроили теракт в Невском экспрессе

В России 6 ноября установили личность подозреваемого в убийстве главы центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его 31-летнего брата Ахмеда убили в Москве 2 ноября. Момент преступления попал на видео. Киллер выстрелил в мужчин не менее десяти раз, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы. После этого он скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Сразу после убийства следственные органы Главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Информированный источник 6 ноября сообщил «Интерфаксу», что следствие ищет 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, которого подозревают в убийстве. Предположительно, 5 ноября он уехал в Дагестан на рейсовом автобусе Москва — Хасавюрт. Преступник может быть вооружен. Также он может находиться в Ингушетии. В МВД пока не подтвердили эту информацию.

По данным телеграм-канала Mash, членов семьи Картоевых уже обвиняли в разных преступлениях, делами занимались в ЦПЭ. Например, троих братьев — Беслана, Мурада и Татархана — приговорили к пожизненному заключению за организацию теракта в Невском экспрессе в 2009 году, где погибли 28 человек. Во время их задержания в селе Экажево Картоевы оказали силовикам вооруженное сопротивление. В результате перестрелки погибли три члена семьи, которые также были причастны к теракту. Напомним, в январе этого года Ибрагима Эльджаркиева уже пытались убить. Тогда нападавший обстрелял его машину. Глава центра «Э» не пострадал, но трое его охранников получили ранения. Позже один из них умер в больнице.