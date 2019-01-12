В Ингушетии обстреляли машину главы регионального центра «Э»

В Ингушетии неизвестные 12 января совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму по республике Ибрагима Эльджаркиева

В результате нападения Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое охранников, находившихся в автомобиле.

По данным источника «Интерфакса», покушение совершили на федеральной автодороге в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечней. Автомобиль начальника центра «Э» въехал в Ингушетию, когда их догнала машина Lada Granta, из которой открыли огонь из автомата.

Как сообщает «РЕН ТВ», в автомобиль Эльжаркиева выстрелили как минимум 17 раз.