В Ингушетии обстреляли машину главы регионального центра «Э»

Ингушетия

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В Ингушетии неизвестные 12 января совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму по республике Ибрагима Эльджаркиева

В результате нападения Эльджаркиев не пострадал, ранения получили трое охранников, находившихся в автомобиле.

По данным источника «Интерфакса», покушение совершили на федеральной автодороге в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечней. Автомобиль начальника центра «Э» въехал в Ингушетию, когда их догнала машина Lada Granta, из которой открыли огонь из автомата.

Как сообщает «РЕН ТВ», в автомобиль Эльжаркиева выстрелили как минимум 17 раз.

Как писали Юга.ру, летом 2018 года в Дагестане неизвестные обстреляли автомобиль местного чиновника.

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