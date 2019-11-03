Киллер застрелил начальника центра «Э» Ингушетии. Момент убийства попал на видео

В Москве 2 ноября убили начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата

Двойное убийство произошло во дворе домов на улице Академика Анохина. Неизвестный не менее 10 раз выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин. По данным источника ТАСС, убийца произвел контрольные выстрелы в головы. Погибшими оказались глава центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его 31-летний брат Ахмед.

Киллер скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Как пишет РИА «Новости», они оставили машину недалеко от места убийства — в районе проспекта Вернадского на юго-западе столицы.

Следственные органы Главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства помочь в расследовании дела. Устанавливаются обстоятельства преступления, версии и мотивы убийства, сообщили в пресс-службе Следкома России.

Как писали Юга.ру, в январе 2019 года в Ингушетии было совершено покушение на убийство Ибрагима Эльджаркиева. Нападавший обстрелял его машину. Глава центра «Э» не пострадал, получили ранения трое его охранников, один из них умер в больнице.