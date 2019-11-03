Киллер застрелил начальника центра «Э» Ингушетии. Момент убийства попал на видео
В Москве 2 ноября убили начальника центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата
Двойное убийство произошло во дворе домов на улице Академика Анохина. Неизвестный не менее 10 раз выстрелил из огнестрельного оружия в двух мужчин. По данным источника ТАСС, убийца произвел контрольные выстрелы в головы. Погибшими оказались глава центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его 31-летний брат Ахмед.
Киллер скрылся на черном автомобиле Volkswagen или BMW, его и еще двух человек объявили в розыск. Как пишет РИА «Новости», они оставили машину недалеко от места убийства — в районе проспекта Вернадского на юго-западе столицы.
Следственные органы Главного следственного управления СКР по Москве возбудили уголовное дело по п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).
Расследование дела взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства помочь в расследовании дела. Устанавливаются обстоятельства преступления, версии и мотивы убийства, сообщили в пресс-службе Следкома России.
Как писали Юга.ру, в январе 2019 года в Ингушетии было совершено покушение на убийство Ибрагима Эльджаркиева. Нападавший обстрелял его машину. Глава центра «Э» не пострадал, получили ранения трое его охранников, один из них умер в больнице.
Напомним, предыдущий начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев был задержан в декабре 2016 года. Он стал фигурантом двух уголовных дел — о превышении полномочий (его обвиняли в пытках задержанных) и использовании поддельного диплома о высшем образовании. В июле 2018 года Хамхоева осудили на семь лет.
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