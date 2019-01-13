В Ингушетии умер раненый при покушении на начальника центра «Э» полицейский

Один из полицейских, пострадавших при обстреле автомобиля начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии, скончался в больнице

Все трое пострадавших были доставлены в реанимации ингушской республиканской больницы. Один из полицейских скончался, двое других остаются в реанимации, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медучреждении.

Как сообщали Юга.ру, Mercedes начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева обстреляли вечером 12 января. Инцидент произошел на федеральной автодороге в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечней. Автомобиль догнала Lada Granta, из которой открыли огонь из автомата. Сам Эльджаркиев при обстреле не пострадал.

«В автомобиле Mercedes находились четверо сотрудников правоохранительных органов республики и местный житель. Трое получили ранения различной степени тяжести. В ходе осмотра места происшествия обнаружены гильзы калибра 7,62 мм», — уточнили в пресс-службе СКР по Ингушетии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Ведется розыск преступников.