Суд продлил арест обвиняемых в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

По делу проходят жители Краснодарского края Сергей Пономарев и Иван Кононенко. Их задержали в поселке Яблоновском через несколько дней после преступления, которое произошло в ночь на 9 мая 2018 года в ауле Псейтук. В результате разбойного нападения погибла мать Ахеджака, а отца и сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В начале октября 2019 года Пономарева и Кононенко обвинили по п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц). Об обвинении по ранее инкриминируемой преступникам ст. 105 в релизе Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ ничего не сказано, однако отмечается, что «расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается».

5 ноября началось судебное расследование дела Пономарева и Кононенко под председательством судьи Валентины Беджашевой. На первом заседании был решен вопрос о продлении на шесть месяцев меры пресечения в виде содержания под стражей, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

Как писали Юга.ру, следственный комитет России 22 октября сообщил, что обвиняемые не признали вину. В ведомстве уточнили, что причастность мужчин полностью подтвердили доказательствами и заключениями экспертиз.