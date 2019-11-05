В Адыгее пройдет суд по делу о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Ахеджака

Тахтамукайский районный суд 5 ноября рассмотрит дело в отношении обвиняемых в нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

Преступление произошло в ночь на 9 мая 2018 года в ауле Псейтук Тахтамукайского района. В результате погибла мать Ахеджака, а отца и сестру в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже в поселке Яблоновском задержали двоих подозреваемых в нападении — жителей Краснодарского края Сергея Пономарева и Ивана Кононенко.

В начале октября их обвинили по п. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с незаконным проникновением в жилище, совершенный группой лиц). Об обвинении по ст. 105 в релизе Генпрокуратуры России и Следственного комитета России ничего не сказано , однако отмечается, что «расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается».

Ожидается, что обвиняемые будут присутствовать на первом судебном заседании. Оно начнется в 14:00 под председательством судьи Валентины Беджашевой, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

По словам собеседника, на первом заседании обвиняемым выберут меру пресечения до вынесения приговора по делу.

Как писали Юга.ру, следственный комитет России 22 октября сообщил, что обвиняемые по делу о нападении на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака не признали вину. В ведомстве уточнили, что причастность мужчин полностью подтвердили доказательствами и заключениями экспертиз.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступной группы продолжается.