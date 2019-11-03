На Яблоновском мосту Краснодара сбили ограничители для грузовиков. В этот раз они не продержались и дня

В ночь на 3 ноября в Краснодаре установили ограничивающие габаритные рамы для автобусов и грузовиков. В тот же день их сломали

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