На Яблоновском мосту Краснодара сбили ограничители для грузовиков. В этот раз они не продержались и дня

Адыгея, Краснодарский край

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В ночь на 3 ноября в Краснодаре установили ограничивающие габаритные рамы для автобусов и грузовиков. В тот же день их сломали

ГИБДД Дороги Краснодар Транспорт

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