Габаритные рамы закрыли маршруткам и грузовикам въезд на Яблоновский мост

На подъездах к Яблоновскому мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, ночью 12 июля установили верхние перекладины габаритных рам

Металлические конструкции установили прошлой ночью, когда уменьшился трафик.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что со стороны Адыгеи дежурит патруль, который уже развернул один междугородний автобус. Со стороны Краснодара за ситуацией следят два патруля ГИБДД. «В настоящее время через Яблоновский мост едет только легковой автотранспорт, заторов нет», — сообщил Архипов.