Габаритные рамы закрыли маршруткам и грузовикам въезд на Яблоновский мост
На подъездах к Яблоновскому мосту, который соединяет Краснодар и Адыгею, ночью 12 июля установили верхние перекладины габаритных рам
Металлические конструкции установили прошлой ночью, когда уменьшился трафик.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов рассказал, что со стороны Адыгеи дежурит патруль, который уже развернул один междугородний автобус. Со стороны Краснодара за ситуацией следят два патруля ГИБДД.
«В настоящее время через Яблоновский мост едет только легковой автотранспорт, заторов нет», — сообщил Архипов.
Специалисты также мониторят дорожную обстановку на Тургеневском мосту и отмечают, что движение там идет в штатном режиме.
Кроме того, на автостанции Краснодар-1 диспетчеры напоминают водителям автобусов о запрете проезда через Яблоновский мост и новых схемах движения.
Как сообщали Юга.ру, 12 июля Яблоновский мост навсегда закрыли для большегрузов и пассажирского транспорта. Однако в первый день запрета действовал тестовый режим, чтобы проверить готовность всех участников дорожного движения и напомнить водителям о вводе ограничений.
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