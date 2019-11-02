В Краснодаре Яблоновский мост на ночь закроют для установки габаритных рам

Адыгея, Краснодарский край

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На мосту через реку Кубань, который соединяет Краснодар и Адыгею, в ночь на 2 ноября габаритные рамы, ограничивающие движение большегрузов и автобусов

12 июля Яблоновский мост навсегда закрыли для грузовиков и пассажирских автобусов. Это связано с тем, что нагрузки от тяжелого транспорта могут привести к полной остановке движения по мосту. На подъездах к мосту установили верхние перекладины габаритных рам, но через день их снесли.

В ночь на 3 ноября восстановят ограничивающие конструкции с обеих сторон моста. На время монтажа проезд по мосту полностью закроют — с 23:00 2 ноября до 6:00 3 ноября. 

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Помимо этого, за несколько десятков метров перед въездом на мост установят облегченные «габаритные предохранители» для предупреждения водителей. Они не повлияют на движение легковушек и небольших автобусов, но будут задевать автобусы и грузовики, уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

«Транспортным средствам никакого ущерба не будет. Это только предупредит водителей о том, что их грузовик или автобус не впишется в жесткие габаритные рамы, которые стоят дальше по ходу движения», — объяснил Архипов.

Габаритные рамы и предупреждающие конструкции будут хорошо видны ночью: их оформят световозвращающими знаками и специальной лентой, светящейся  в темноте, рассказали 2 ноября в пресс-службе администрации Краснодара.

Знаки об ограничении движения транспорта по Яблоновскому мосту установлены в четырех местах: 

  • на подъездах к мосту с обеих сторон; 
  • в Краснодаре на улицах Индустриальной и Захарова;
  • в поселке Яблоновском;
  • на трассе Новороссийск — Краснодар.
Дороги Краснодар Транспорт

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