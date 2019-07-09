Представлены новые схемы проезда маршруток после закрытия Яблоновского моста

В Краснодаре в июле разработали схемы проезда общественного транспорта, которые начнут действовать с 12 июля после закрытия Яблоновского моста для большегрузов

Соответствующие коррективы внесли в маршруты движения автобусов и по территории Яблоновского городского поселения Адыгеи. Об этом порталу Юга.ру сообщили в министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Изменения коснутся маршрутов из Тахтамукайского района, а также междугородних маршрутов из Майкопа и населенных пунктов Черноморского побережья в Краснодар. Всего разработано пять схем движения. С ними ознакомили всех перевозчиков республики.

В результате с 12 июля в поселке Яблоновском движение всех автобусов будет направлено по улице Шоссейной в сторону Тургеневского шоссе. Междугородние автобусы на вокзал проследуют по улицам Октябрьской и Мира. Также отдельно разработаны схемы маршрутов Яблоновский — Вишняковский рынок и Яблоновский — Кооперативный рынок.

Из-за удлинения маршрута совместно с перевозчиками уточнят расписание движения автобусов, при этом оно останется в прежнем временном интервале.

В Адыгее действует один маршрут общественного транспорта Майкоп — Краснодар и пять маршрутов между населенными пунктами Тахтамукайского района и Краснодара. Ежедневно их обслуживает около 90 автобусов.

Как сообщали Юга.ру, 12 июля Яблоновский мост навсегда закроют для автобусов и грузовиков. На въездах на мост с обеих сторон установят запрещающие знаки и металлические ворота, которые не дадут проехать транспортным средствам выше трех метров.

9 июля мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что новый Яблоновский мост будет стоить от 7 до 9 млрд рублей.

На основе материалов, предоставленных минстроем Адыгеи, портал Юга.ру сделал схемы на картах «Яндекса».