В Краснодаре зарплата на крупных предприятиях впервые превысила 100 тысяч рублей

В январе-мае зарплата в Краснодаре достигла 103 943 рублей и выросла почти на 10% год к году

4 августа администрация Краснодара опубликовала итоги социально-экономического развития города за январь-май 2026 года, согласно которым среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях впервые превысила 100 тыс. рублей. По данным мэрии, в январе-мае 2026 года среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях Краснодара составила 103 943 рубля — это на 10,3% больше, чем за тот же период 2025 года в номинальном исчислении, то есть без учета инфляции. Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2026 года составил 0,2% от числа трудоспособного населения — вдвое выше показателя годом ранее (0,1%), хотя и остается близким к историческому минимуму.

Где наши 100 тысяч рублей: Почему средняя зарплата в Краснодаре не сходится с реальностью

Напомним, что 5 мая Росстат опубликовал данные о распределении доходов жителей Краснодарского края за 2025 год: более половины жителей региона получали менее 60 тыс. рублей в месяц, а по итогам года средняя зарплата по краю составила 78 028 рублей.



При этом 12 мая «РИА Новости» сообщило, что Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по темпам роста зарплат за десять лет, хотя по уровню медианной зарплаты (54,4 тыс. рублей) осенью 2025 года край занимал лишь 65-е место среди регионов России.