Житель Северной Осетии расстрелял четверых человек и скрывался пять лет. Теперь ему дали меньший срок, чем его брату

В Северной Осетии суд в октябре вынес приговор 35-летнему местному жителю Зауру Таболову, который в 2014 году расстрелял у кафе четырех человек

Хронология событий. Днем 4 января 2014 года около кафе «Дымок» в Дигоре Таболов вместе со своим двоюродным братом поссорился с четырьмя местными жителями. Во время конфликта он расстрелял их из автоматического огнестрельного оружия. Братья скрылись с места происшествия.

От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте. Еще двоих человек доставили в больницу.

Брата Таболова задержали сразу после преступления. В январе 2015 года суд приговорил его к 17 годам колонии.