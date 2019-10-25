Житель Северной Осетии расстрелял четверых человек и скрывался пять лет. Теперь ему дали меньший срок, чем его брату
В Северной Осетии суд в октябре вынес приговор 35-летнему местному жителю Зауру Таболову, который в 2014 году расстрелял у кафе четырех человек
Хронология событий. Днем 4 января 2014 года около кафе «Дымок» в Дигоре Таболов вместе со своим двоюродным братом поссорился с четырьмя местными жителями. Во время конфликта он расстрелял их из автоматического огнестрельного оружия. Братья скрылись с места происшествия.
От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте. Еще двоих человек доставили в больницу.
Брата Таболова задержали сразу после преступления. В январе 2015 года суд приговорил его к 17 годам колонии.
Что произошло с преступником. Таболову удалось скрыться. Ему заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск. В ночь с 4 на 5 февраля 2019 года его задержали во Владикавказе.
Суд признал мужчину виновным в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Он получил 16 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили 25 октября в пресс-службе СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.
Трагедия в Краснодарском крае. Напомним еще об одном убийстве возле кафе, которое произошло в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В ночь на 31 декабря 2017 года местный житель, бывший атаман хутора Александровского Александр Ситавичус (он ушел в отставку за полтора месяца до ЧП) и Алексей Миронов из Керчи отдыхали в кафе «Огонек» в станице Ладожской.
У мужчин произошел конфликт с группой посетителей, позже он перерос в драку. После этого Ситавичус и Миронов ушли из кафе, а через время вернулись с автоматом и ножом. Ситавичус открыл стрельбу по случайным людям, а Миронов с ножом прикрывал его. В результате погибли три человека. Суд назначил Ситавичусу 21 год, а Миронову — 15 лет колонии строгого режима.
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