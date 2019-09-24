Бывшего казачьего атамана приговорили к 21 году тюрьмы за убийство трех человек в кафе станицы Ладожской

По делу проходили 35-летний местный житель, бывший атаман хутора Александровского Александр Ситавичус (он ушел в отставку за полтора месяца до ЧП) и 33-летний житель Керчи Алексей Миронов.

Убийство произошло в ночь на 31 декабря 2017 года. По данным следствия, у отдыхавших в кафе Ситавичуса и Миронова произошел конфликт с группой посетителей, переросший в драку. После оба обвиняемых удалились из кафе, а через время вернулись — вооруженные автоматом и ножом. Ставичус открыл стрельбу по случайным людям, а Миронов с ножом прикрывал его.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ситавичус из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их. После он вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека, тот также скончался», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.