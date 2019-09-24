Бывшего казачьего атамана приговорили к 21 году тюрьмы за убийство трех человек в кафе станицы Ладожской
Краснодарский краевой суд 24 сентября вынес приговор по делу о тройном убийстве в кафе «Огонек» в станице Ладожской
По делу проходили 35-летний местный житель, бывший атаман хутора Александровского Александр Ситавичус (он ушел в отставку за полтора месяца до ЧП) и 33-летний житель Керчи Алексей Миронов.
Убийство произошло в ночь на 31 декабря 2017 года. По данным следствия, у отдыхавших в кафе Ситавичуса и Миронова произошел конфликт с группой посетителей, переросший в драку. После оба обвиняемых удалились из кафе, а через время вернулись — вооруженные автоматом и ножом. Ставичус открыл стрельбу по случайным людям, а Миронов с ножом прикрывал его.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Ситавичус из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их. После он вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего незнакомого ему молодого человека, тот также скончался», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
Ситавичус обвинялся по п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство трех человек общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Миронов — по ч. 5 ст. 33, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Пособничество в убийстве).
Обвинительный вердикт выносила коллегия присяжных, мужчины были признаны виновными единогласно. Суд назначил Ситавичусу 21 год, а Миронову — 15 лет колонии строгого режима. Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год и 10 месяцев и год соответственно, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«Ридус» ранее писал, что Миронов приехал в гости с Ситавичусу, с которым они вместе служили в ополчении ЛНР.
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