Ростовчанин расстрелял трех посетителей бильярдного клуба за отказ играть на деньги. Один человек погиб, двое пострадали

Жителя Ростова-на-Дону заключили под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека

3 августа на улице Товарищеской пьяный 31-летний ростовчанин во время ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в трех незнакомых мужчин. Один из них умер на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.

Конфликт произошел на территории бильярдного клуба из-за того, что трое мужчин отказались играть на деньги, сообщает «Дон 24».

Подозреваемого задержали через два дня. 6 августа суд решил заключить его под стражу.

Арестованному предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.