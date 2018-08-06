Ростовчанин расстрелял трех посетителей бильярдного клуба за отказ играть на деньги. Один человек погиб, двое пострадали

Ростовская область

Распечатать

Жителя Ростова-на-Дону заключили под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека

3 августа на улице Товарищеской пьяный 31-летний ростовчанин во время ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в трех незнакомых мужчин. Один из них умер на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.

Конфликт произошел на территории бильярдного клуба из-за того, что трое мужчин отказались играть на деньги, сообщает «Дон 24».

Подозреваемого задержали через два дня. 6 августа суд решил заключить его под стражу.

Арестованному предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Оружие Полиция Происшествия Следственный комитет Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Госдуме предложили смягчить наказание за выезд на встречку
РПЦ призвала прекращать дела об оскорблении чувств верующих в случае раскаяния и примирения сторон
Ливневку в Сочи, где утонул ребенок, переделывал хозяин гостиницы. На ней должен был быть щит
Яблоновский мост планируют отремонтировать до 20 августа
Глава Новороссийска поручил срочно расчистить ливневую систему в городе
«Уфа» разгромила «Анжи» в матче ЧР

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале