Ростовчанин расстрелял трех посетителей бильярдного клуба за отказ играть на деньги. Один человек погиб, двое пострадали
Жителя Ростова-на-Дону заключили под стражу за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека
3 августа на улице Товарищеской пьяный 31-летний ростовчанин во время ссоры несколько раз выстрелил из травматического пистолета в трех незнакомых мужчин. Один из них умер на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.
Конфликт произошел на территории бильярдного клуба из-за того, что трое мужчин отказались играть на деньги, сообщает «Дон 24».
Подозреваемого задержали через два дня. 6 августа суд решил заключить его под стражу.
Арестованному предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).
Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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